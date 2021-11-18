Nijer'de beş yıl önce terör örgütü El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı insani yardım görevlisi Jeff Woodke'nin eşi, kocası için istenen fidye miktarının toplanmasında ABD yönetiminin kısıtlamalarına maruz kaldığını söyledi.

Els Woodke yaptığı açıklamada, kocası Jeff Woodke'nin, El Kaide'nin Sahra Altı Afrika'daki kolunun elinde olduğu inandığını ve bu yaz itibarıyla kocasının hayatta olduğuna dair bilgiler aldığını söyledi.

Woodke, grubun lideri Iyad Ag Ghali'nin rehinelerin serbest bırakılması için müzakereler yaptığını da anlattı.

Ghali'ye hitaben İngilizce ve Fransızca konuşma yapan Woodke, "Bunu gerçekleştirecek güce sahip tek kişi sensin. Jeff'i serbest bırakılması için şefkat ve merhamet ihtiyacımız var. Ancak bunlar güçlü ve cesur liderlerin özellikleri" dedi.

Bilgilerin ifşası halinde yeni gelişmeler haber verilmeyecek

Öte yandan, ABD hükümetinin kocasının kaçırılmasına ilişkin yaklaşımını eleştiren Woodke, kocasının davasıyla ilgili ayrıntıları ifşa etmesi halinde yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilmeyeceğinin söylendiğini aktardı.

Woodke, kocasını kaçıranların milyonlarca dolar fidye talep ettiğini, ABD'li yetkililerin fidyenin toplanması ve ödenmesi konusunda çabaları kolaylaştırmadığını kaydetti.

ABD'nin rehine davalarında fidye ödemelerini teşvik etmediği aktarılırken, Woodke, "ABD hükümeti tarafından o kadar çok kısıtlama getirildi ki fidye toplamak için herhangi bir anlamlı girişim fiilen yasaklandı" dedi.

İnsani yardım görevlisi Jeff Woodke, Ekim 2016'da Nijer'in Abalak kentinde kaçırıldı.