Eriyen buzul, 1980'lerden beri kayıp olan dağcının cesedini ortaya çıkardı

Bir grup dağcı, bu ayın başlarında ünlü Matterhorn Dağı'nın yakınında, Zermatt'ın yukarısındaki Theodul buzulunu geçerken cesedi buldu.

Ekip, buzdan tek bir yürüyüş botu ve krampon seti çıkardı.

Polis kayıp adamın adını açıklamadı, ancak DNA testinin kimliğini doğruladığını söyledi.

Kaybolduğu sırada, onu bulmak için büyük bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

İklim değişikliği, İsviçre buzullarının erimesini büyük ölçüde hızlandırdı. Erime bu tür keşiflerin de artmasına neden oldu.

2022'de Bern Alpleri'ndeki eriyen Aletsch buzulu, 1968'de düşen bir uçağın enkazını ortaya çıkardı.

İngiliz dağcı Jonathan Conville'in cesedi de, kaybolduktan 35 yıl sonra, 2014 yılında Matterhorn'daki bir dağ mültecisine malzeme götürmek üzere yola çıkan bir helikopter tarafından görüldü.

Ertesi yıl, 1970'ten beri kayıp olan iki Japon dağcının kalıntıları da bulundu.