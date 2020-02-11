Türk diplomat Osman Köse, 17 Temmuz 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda düzenlenen terör saldırısında şehit oldu.

Saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.

Köse'yi şehit eden teröristlerden 2'si, idama mahkum edildi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından soruşturma yürütüldü.

Osman Köse'yi şehit edenlerden birinin HDP'li vekil Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ olduğu ortaya çıktı.

Saldırıyı terör örgütü PKK’lı Mazlum Dağ ile birlikte 6 kişinin gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırının faillerinden Mazlum Dağ ve Muhammed Bisıksiz kod adlı Abdurrahman Er kısa sürede yakalandı.

Terör saldırısından yaklaşık 7 ay sonra 6 kişi cezaya çarptırıldı.

2 terörist idam cezası aldı, 3 kişi 2'şer yıl, bir kişi de 1 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

İdam cezalarına temyiz yolu açık bırakıldı.

Saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.