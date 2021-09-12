Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erbil Havalimanı'na İHA saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.
Etiketler: Son Dakika İnsansız Hava Aracı (İHA) Irakın Kuzeyi
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