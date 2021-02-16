Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erbil Havalimanı, roketli saldırının ardından tekrar uçuşa açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Irak'ta roketli saldırıya maruz kalan Erbil Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlara yeniden başlandı.
Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, havalimanına yönelik roket saldırılarının hemen ardından yolcuların güvenliği için dün gece yerel saatle 22.00 itibarıyla tüm uçuşları askıya aldıklarını söyledi.
Hoşyar, 14 saat ara verilen uçak seferlerinin saat 12.00'de normale döndüğünü, havalimanının yeniden uçuş trafiğine açıldığını belirtti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı ve kentine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Etiketler: Irak
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