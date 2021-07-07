Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi.
Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.
Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.
Etiketler: ABD Irak Son Dakika
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