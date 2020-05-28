Brezilya'da film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı.Ülkenin Rio Grande de Sul eyaletindeki Canela kasabasında, kas kontrol yetersizliği olarak bilinen “serebral palsi” hastası 19 yaşındaki genç, ayakları ile tuttuğu silahla kuyumcuyu soymaya çalıştı.

Serebral palsi nedeniyle ellerini hareket ettiremeyen genç kuyumcuya ilk önce, “Her şeyi teslim et. Dikkat çekme” yazan bir kağıt verdi. Ancak, kuyumcunun kendisini dikkate almaması üzerine ayakları ile silah çekti.

Silah oyuncak çıktı

O anda mağazada alışveriş yapan bir kişinin polise haber vermesiyle gözaltına alınan gencin, cinayet ve soygundan cezaevinde yatan bir erkek kardeşi olduğu, üzerinde bıçak taşıdığı ve silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Kuyumcu çalışanı felçli gencin yaklaşık 10 dakika boyunca mağazada olduğunu ve başlangıçta yalvardığını düşündüğünü söyledi.

O anlar kamerada

Soygun hakkında soruşturma başlatan şehir delegesi Vladimir Medeiros, “Başlangıçta, polis karakoluna getirilen unsurlar göz önüne alındığında, özellikle de araştırılmakta olan kişinin fiziksel durumunu kaçış ihtimalinden dolayı da düşünürseniz, imkansız bir suç olacağı düşünülmelidir” dedi.

Kuyumcunun güvenlik kamerasınca an be an kayda alınan şaşırtıcı olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi topladı.