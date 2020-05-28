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Libya'nın Sebha kentinde COVID-19 kaynaklı sokağa çıkma yasağı
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Libya hükümeti, Sebha kentinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan ederek, kente giriş çıkışları kapattı.
Libya hükümetine bağlı Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Fizan bölgesinin güneyindeki Sebha kentinde 17 kişide COVID-19 tespit edildiği açıklandı.
Açıklamada, "Sebha kentinin sınırları kapatılarak giriş çıkışların engellenmesine ve 7 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Sağlık Bakanlığının kentte COVID-19'la mücadele için istisnai önlemler aldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda kentte virüsle mücadele ekibi oluşturulduğu kaydedildi.
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan son açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle şu ana kadar ülkede 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 99'a çıktı.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı Sebha LibyaSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 20:43
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