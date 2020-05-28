Libya hükümetine bağlı Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Fizan bölgesinin güneyindeki Sebha kentinde 17 kişide COVID-19 tespit edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Sebha kentinin sınırları kapatılarak giriş çıkışların engellenmesine ve 7 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Sağlık Bakanlığının kentte COVID-19'la mücadele için istisnai önlemler aldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda kentte virüsle mücadele ekibi oluşturulduğu kaydedildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan son açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle şu ana kadar ülkede 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 99'a çıktı.