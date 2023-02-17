BBC'nin haberine göre, parlamentoda dün okunan bir itirafçının ifadesinde Mart 2022'de Santos'tan kaynaklanan petrol sızıntısının yakınında ölü yunusların bulunduğu iddia edildi.

Eski bir Santos çalışanı olan itirafçının ifadesi bağımsız Senatör David Pocock tarafından okundu.

Batı Avustralya sahilinden yaklaşık 75 kilometre açıkta bulunan Lowendal Adaları'nın "bozulmamış beyaz kumlu plajları, muhteşem mavi turkuaz suyu ve bol deniz ve kuş yaşamı" ile tanındığını söyleyen itirafçı, sızıntı sonrası deniz yılanlarının "acı içinde kıvrandığını" ve deniz yaşamının zarar gördüğünü ifade etti.

Santos'un sızıntı sonrası kamuoyuna yaptığı açıklama karşısında şok olduğunu belirten itirafçı, "Okyanusta on binlerce litre petrol, ölü yunuslar ve deniz yılanları. Bu nasıl önemsiz olabilirdi?" ifadelerine yer verdi.

Santos'un olayın ardından çevre denetçilerini sızıntı alanına gönderme konusunda gecikerek yükümlülüklerini ihlal ettiği iddia ediliyor.

Geçmişte söz konusu ölümlerin sızıntıyla bağlantılı olduğunu reddeden Santos, konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.