Milli Meclisin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Oturumu açan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.

Gafarova, Azerbaycan halkının, Türkiye'de meydana gelen korkunç depremi kendi faciası olarak kabul ettiğini ve felaketin sonuçlarını ortadan kaldırmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Bu günlerde iki halk arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yeni örneklerini gördüklerini vurgulayan Gafarova, "Hem devletler arası hem devlet başkanları hem de halklar düzeyinde kendini gösteren yakınlık ve gönül birliği, Azerbaycan ve Türkiye'nin 'tek millet, iki devlet' olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Güçlü bir ülke olan Türkiye'nin kısa sürede felaketin açtığı yaraları saracağına ve bu imtihandan onurla çıkacağına inancımız tamdır" diye konuştu.​​