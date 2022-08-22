Sıcak hava, kuraklık ve savaş. Birçok ülkede enerji krizi baş gösteriyor.

Çin'in orta ve güney kesimlerini vuran sıcak hava enerji krizini tetikliyor.

Sichuan eyaletinde azalan su seviyesi, hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi için yetersiz kaldı. Sichuan eyaletinde 16 bin üretim tesisi perşembe gününe kadar faaliyetlerini durdurdu.

Geçen hafta fabrikalar için alınan kapatma kararının da uzatıldığı açıklandı.



Alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine sınırlama

Enerji krizi nedeniyle Chongqing kentindeki alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine sınırlama getirildi.

Alışveriş merkezleri 16-21 saatleri arasında açık kalabilecek. Bazı kentlerde de konutlarda asansörler kullanıma kapatıldı.

