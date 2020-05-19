Başkentte gelecek iki hafta içinde COVID-19 vakalarında önemli ölçüde düşüş olmasını ümit ettiğini belirten Baswedan, bu süreçte halktan sosyal kısıtlamalar ve sağlık kurallarına uymaya devam etmelerini istedi.

Üçüncü kez uzatıldı

Cakarta’da salgına karşı 10 Nisan’da uygulanmaya başlanan kısıtlamalar, alınan kararla üçüncü kez uzatılmış oldu.

Kısıtlamalar kapsamında eğitimin uzaktan sürdürülmesi ve ibadethanelerin kapalı olmasının yanı sıra sağlık, enerji, gıda, iletişim ve finans gibi 11 sektör dışında evden çalışma zorunluluğu bulunuyor.

26 bölge ve şehirde sosyal kısıtlama uygulaması devam ediyor

Öte yandan, ülke genelinde vakaların yoğun olduğu 4’ü eyalet olmak üzere 26 bölge ve şehirde sosyal kısıtlama uygulaması devam ediyor.

Endonezya'da COVID-19 vakalarının son 24 saatte 486 artışla 18 bin 496’ya, ölü sayısının 30 artışla 1221’e, iyileşenlerin sayısının 143 artışla 4 bin 467’e yükseldiği açıklandı.