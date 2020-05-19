Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD’de "tavşan hemorajik virüsü 2 (RHDV2)" olarak bilinen yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yabani tavşanlar arasında hızla yayıldığı bildirildi.
ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, mart başında ilk kez ülkenin güney batısındaki New Mexico eyaletinde tespit edilen virüsün Texas, Arizona, Colorado ve California eyaletlerinde yayılmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, RHDV2’nin COVID-19'la bir bağının olmadığı, insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmadığı, sadece tavşan türlerini etkilediği kaydedildi.
Yetkililer, tavşanlarda ani ölüme sebep olan virüsün Kuzey Amerika’da ilk defa görüldüğüne dikkati çekerek, ülkedeki yabani tavşan türünü ve bağlantılı yaban hayatını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.
RHDV salgınının ilk kez 1984’te Çin’de görüldüğü belirtildi.
Etiketler: tavşan virüsü rhdv2Son Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 18:04
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