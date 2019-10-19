Başkent Cakarta'da "Sahabat Erdogan (Erdoğan Dostu)" adlı topluluğun düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kalabalık, Türkiye'nin güney sınırında terör oluşumunu engellemek ve bölgeye huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Türk askerlerine destek verdi.

Etkinliği organize eden Muhammed Fikruddin, "Türkiye'nin, YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Türk askerinin bölgede yürüttüğü operasyonlarda başarılı olması için dualar ettik" dedi.

Terörizmin tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu vurgulayan Fikruddin, Türkiye'nin başarısıyla Suriyeli göçmenlerin güven ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir bölgeye kavuşacağını söyledi.

Etkinlikte, Endonezya ve Türkiye'nin tarihi ilişkisiyle ilgili sinevizyon gösterisi de yapıldı.

Kaynak: AA