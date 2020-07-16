Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla, hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e çıktığı ifade edildi.

Selde kaybolanların sayısının 69 olarak revize edildiği belirtilen açıklamada, su baskınlarında 19 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Bölge genelinde 15 bin 994 kişinin selden olumsuz etkilendiğini kaydeden yetkililer, evleri hasar gören 2 bin 949 kişinin güvenli alanlara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.