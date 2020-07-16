Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'daki selde can kaybı artıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde ölü sayısının 25’e yükseldiği bildirildi.
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla, hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e çıktığı ifade edildi.
Selde kaybolanların sayısının 69 olarak revize edildiği belirtilen açıklamada, su baskınlarında 19 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Bölge genelinde 15 bin 994 kişinin selden olumsuz etkilendiğini kaydeden yetkililer, evleri hasar gören 2 bin 949 kişinin güvenli alanlara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.
Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: endonezya'da sel sulawesiSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:24
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