O sırada bina altında toplanan kalabalık, çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Fazla dayanamayıp kendine boşluğa bırakan çocuğu kalabalık içinden bir kişi havada yakaladı.

Çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken çocuğu kurtaran kişi sosyal medyada "kahraman" ilan edildi.