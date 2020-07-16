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Çinli çocuğun mucize kurtuluşu
Çin'de 2 yaşındaki bir çocuk, bulunduğu binanın 4'üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Bir kişi çocuğu havada yakalamayı başardı.
O sırada bina altında toplanan kalabalık, çocuğu kurtarmak için seferber oldu.
Fazla dayanamayıp kendine boşluğa bırakan çocuğu kalabalık içinden bir kişi havada yakaladı.
Çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken çocuğu kurtaran kişi sosyal medyada "kahraman" ilan edildi.
Etiketler: çinli çocuk apartmandan düşmeSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:05
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