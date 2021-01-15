Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters ]
Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde meydana gelen selden, 21 bin 990 kişinin etkilendiği açıklandı.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati,neyalette şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 bin 346 evin sular altında kaldığını açıkladı.
Eyalet genelinde 21 bin 990 kişinin selden etkilendiğini aktaran Jati, su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiğini söyledi.
Tanah Laut bölgesindeki selde bir kişinin öldüğünü ifade eden bölge yetkilileri, Banjarbaru kentinde de su baskını nedeniyle 3 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Bölgedeki selzedelerin 5 noktada güvenli alanlara tahliyesinin devam ettiği açıklandı.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
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