Endonezya'da nikel tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Yetkililer, yaşamını yitiren 18 işçiden 8'inin Çinli olduğunu, halen yaralı 44 işçinin tedavi altında olduğunu belirtti.

Sulawesi Polis Amiri Agus Nugroho, ölümlere tesisin sahibi PT IMIP şirketinin ihmalinin yol açıp açmadığını belirlemek için bir ekip kurulduğunu aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, dün yaptığı basın açıklamasında, ölenler için başsağlığı dileyerek, Endonezya'daki yetkililerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Tesisteki eritme fırınında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 13 işçi ölmüş, bazıları ağır 38 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada ilk bulgulara göre eritme fırınının altında patlayıcı sıvılara rastlandığı ve sızıntının oksijen tüplerinde patlamaya neden olduğu kaydedilmişti.