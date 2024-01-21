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Dünya
AA 21.01.2024 18:37

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı, başka yanardağlar da faaliyete geçti

Endonezya'da Java Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi'nin patlaması sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluştu.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı, başka yanardağlar da faaliyete geçti
[Fotograf: İHA]

Endonezya Jeolojik Afet Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi yöneticisi Agus Budi Santoso, Merapi'nin patlamasının ardından oluşan taş ve lav akıntısının yanardağın eteklerindeki 2 kilometrelik alana yayıldığını belirtti.

Santoso, can kaybına neden olmayan patlama sonucunda açığa çıkan sıcak kül ve gaz bulutunun, bazı kasabalarda gökyüzünü kapladığını ifade etti.

İki yanardağ daha faaliyete geçti

Endonezya'nın Yanardağ Bilimi ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ayrıca Lewotobi Laki-Laki Yanardağı 700 metre yüksekliğe kül püskürterek patladı, bölgedeki 6 bin 500 kişi sığınaklara akın etti.

Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi de bu ay üçüncü kez patladı. Bölgedeki 500 kişi tahliye edildi.

Semeru ve Ibu yanardağları dün patlamıştı

Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nın lav nehirlerine ve Halmahera Adası'ndaki Ibu Yanardağı'nın 1300 metre yüksekliğe kül püskürtmesine de işaret edilen açıklamada, yetkililer tahliyeleri başlatmaya çağrıldı.

Endonezya'daki en aktif yanardağ Merapi'nin 10 kilometre çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor. Yetkililer yerel halka, yanardağ kraterinin en az 7 kilometre uzağında durmaları uyarısında bulundu.

Dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Endonezya'da 120'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

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