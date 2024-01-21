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Dünya
AA 21.01.2024 17:53

Rusya: Harkiv bölgesindeki Krohmalne yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesindeki Krohmalne yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Rusya: Harkiv bölgesindeki Krohmalne yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da "özel askeri operasyon" kapsamında faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kupyansk yönünde Batı Kuvvetleri Grubu'na ait birliklerin başarılı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Krahmalnoye (Krohmalne) yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesi kullanıldı.

Harkiv, Luhansk, Donetsk Herson ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 43 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 957 İHA, 450 hava savunma füze sistemi, 14 bin 708 tank ve zırhlı araç, 1203 çok namlulu roketatar, 7 bin 799 obüs ve havan topu ile 17 bin 698 özel askeri araç imha edildi."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu, Karadeniz'de Kırım Yarımadası'nın yakınlarında Rus hava savunma sistemlerince 3 füzenin vurulduğu aktarıldı.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

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