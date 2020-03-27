Konuya ilişkin açıklama Endonezya Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, 9 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 87'ye çıktığını duyurdu.

Ayrıca, kaydedilen 153 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının bin 46'ya yükseldiği ifade edildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 110'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 537 bini aşmış durumda.