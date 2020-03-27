Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 87'ye çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.
Konuya ilişkin açıklama Endonezya Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 9 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 87'ye çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 153 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının bin 46'ya yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 110'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 537 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 EndonezyaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:12
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