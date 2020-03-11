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Endonezya'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti
Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Achmad Yurianto, 53 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yurianto, yabancı uyruklu kadının hastaneye kaldırıldığı zaman zaten kritik durumda olduğunu söyledi.
Kadının nereli olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.
Endonezya'da teyit edilmiş 26 koronavirüs hastası daha bulunuyor.
Etiketler: Endonezya koronavirüs ölümSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:38
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