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Dünya
AA 12.12.2023 11:37

Endonezya'da havalimanlarında COVID-19'a karşı termal kameralarla sıcaklık ölçümü yeniden başladı

Endonezya, bölgede COVID-19 vakalarında artış görülmesinin ardından bazı uluslararası havalimanları ve limanlarda, termal kameralarla sıcaklık ölçümlerini yeniden başlattı.

Endonezya'da havalimanlarında COVID-19'a karşı termal kameralarla sıcaklık ölçümü yeniden başladı
[Fotograf: AA]

The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'ta Singapur, Malezya, Filipinler'de ve Endonezya'da COVID-19 vakalarının artışa geçtiği uyarısında bulunarak salgının yayılmasının önüne geçilmesi için bazı tedbirler alındığını bildirdi.

Bu kapsamda Bakanlık, Cakarta ve Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanları ve limanlarda yolculara yönelik termal kameralarla sıcaklık ölçümleri yapılacağını duyurdu.

Yetkililer, termal kameraların konuşlandırıldığı kontrol noktalarda herhangi bir salgın hastalık görülen kişilere ileri seviye tetkiklerin ve COVID-19 tedbirlerinin uygulanacağını ifade ediyor.

Bakanlık, ayrıca COVID-19 tedbirleri kapsamında halka ikinci doz aşıların yaptırılması, maske takılması, ellerin yıkanması ve hasta olunması halinde evde kalınması uyarısında bulundu.

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