Fransız ürünlerinin boykot edilmesini isteyen kalabalık grup, eyaletin başkenti Banda Açe’deki Beytürrahman Camisi önünde gösteri düzenledi.

Macron’un yere konulan fotoğraflarının üzerine basarak tepki gösteren göstericiler, Fransa ve Macron aleyhine sloganlar attı.

Protestonun organizatörü Farid Nyak Umar, gösteride yaptığı açıklamada, Macron’un sözde ifade özgürlüğü adı altında İslam’a yönelik söylemlerine derhal son vermesini istediklerini belirtti.

Açe Valiliğini vekaleten yürüten Nova Iriansyah da Fransa’nın İslam karşıtı tutumuna karşı Açe bölge idaresinin, Endonezya’da faaliyet gösteren Fransız Kültür Merkezi ile olan eğitim ve kültür iş birliğini askıya aldıklarını açıkladı.

Öte yandan dün de Fransa’nın Cakarta Büyükelçiliği ve Surabaya kentindeki Başkonsolosluğu civarında toplanan Müslümanlar, Fransa ve Macron’un İslam karşıtlığını protesto etmişti.

