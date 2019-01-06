Endonezya'nın Maluku Denizi'nde merkez üssü Tobelo'nun 151 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber, AA