Dünya
Endonezya'da deprem
06 Ocak 2019 Pazar 20:49 - Son Güncelleme 06 Ocak 2019 Pazar 21:34
Endonezya'nın Maluku Adası açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz can kaybı ve hasar bilgisi verilmedi.
Endonezya'nın Maluku Denizi'nde merkez üssü Tobelo'nun 151 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: TRT Haber, AA
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