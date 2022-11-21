Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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