Nehirlerde peş peşe ortaya çıkan cansız bedenler, Endonazya polisini harekete geçirdi. Ancak peşine düştükleri zanlı, bu kez bir timsahtı.

Lambiku kasabındaki nehirde geçen sene bir kişinin cesedi bulunmuştu. Yetkililer, geçen hafta, su yüzüne çıkmış iki cansız beden daha buldu. Deliller, timsah saldırılarına işaret etti. Polis hayvanın peşine düştü ve timsahı yakaladı.

Timsah, Koruma ve Doğal Kaynak Merkezi tarafından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Koruma ve Doğal Kaynak Merkezi'ne göre, mevsim normalleri dışında seyreden hava koşulları, sürüngenlerin yaşam alanını olumsuz etkiliyor.

Hayvanlar yuvalarından çıkarak yerleşim yerlerine yöneliyor.

Kaynak: TRT Haber