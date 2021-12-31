Coconuts internet sitesinde yer alan habere göre Endonezya Donanması, Denpasar kenti kıyılarında, tehdit altındaki 32 deniz kaplumbağasını kaçak avlanma sırasında kurtardı.

Donanma yetkilileri yaptığı açıklamada, avcıların gemilerinin durdurulduğunu, bir gecede 32 deniz kaplumbağasının başarıyla kurtarıldığını ve 21 kişilik mürettebatın gözaltına alındığını kaydetti.

Doğal Kaynakları Koruma Servisi (BKSDA), deniz kaplumbağalarının yuva yapmak için genellikle Bali kıyılarına yüzmediğini ancak son beş yıldır bunu yaparak adadaki balıkçılar için hedef haline geldiğini aktardı.

Bali BKSDA Başkanı R. Agus Budi Santosa, kaçak avlanma kurbanı büyük kaplumbağaların, on milyarlarca rupi değerinde olduğu tahmininde bulundu.

Kurtarılan kaplumbağaların, doğal ortamlarına bırakılmadan önce Güney Denpasar Serangan Adası'ndaki Kaplumbağa Koruma ve Eğitim Merkezinde (TCEC) rehabilite edileceği kaydedildi.