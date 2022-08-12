Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, Ukrayna'nın Cakarta Büyükelçisi Vasyl Hamianin'in sosyal medya paylaşımında Endonezya'yı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamadığı için eleştirmesinin ardından Bakanlığın, Büyükelçi'yi, "hoşnutsuzluğunu" bildirmek için merkeze çağırdığını açıkladı.

Büyükelçi Vasyl Hamianin'den, "Endonezya'nın Rusya'ya karşı tutumunun İsrail'e karşı duruşu kadar sert olmadığını ima ettiği sosyal medya paylaşımıyla tam olarak neyi kastettiğine açıklık getirmesi" istendi.

Sözcü Teuku Faizasyah, Hamianin'in Amerika ve Avrupa işlerinden sorumlu Genel Müdür Ngurah Swajaya tarafından kabul edildiğini ve Endonezya'nın dış politikalarını sorgulayan paylaşım nedeniyle "hoşnutsuzluk ve kızgınlığını" dile getirdiğini söyledi.

Teuku, "(Büyükelçinin) Sosyal medya paylaşımı kabul edilemez ve Ukraynalıları dost olarak gören Endonezya halkı için incitici" ifadesini kullandı.

Ukrayna Büyükelçisinin paylaşımı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta sosyal medya hesabından "Endonezya, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve çocuklar da dahil olmak üzere sivil kayıplara neden olan saldırıları şiddetle kınıyor" ifadelerini paylaşmıştı.

Ukraynalı Büyükelçi Hamianin ise "Son 5 ayda Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırıların güçlü bir şekilde kınanmasına ne dersiniz? Ve Müslüman çocuklar da dahil olmak üzere binlerce değilse de yüzlerce çocuğun ölümü?" şeklinde yorum yapmıştı.

Öte yandan Endonezya, Rusya'nın şubat sonunda Ukrayna'yı işgalini kınayan ilk ülkeler arasında yer alıyor.