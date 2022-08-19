Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in bu kasım ayında Bali'de yapılacak G20 zirvesine şahsen katılacaklarını doğruladıklarını söyledi.

Bloomberg'e yaptığı açıklamada, “Şi Cinping gelecek. Başkan Putin de geleceğini söyledi” dedi.

Duyuru, perşembe günü Rus ve Endonezya liderleri arasında yapılan bir telefon görüşmesinin ardından yapıldı.

Kremlin'e göre, Putin ve Widodo görüşmeleri sırasında ikili ilişkiler ve gıda güvenliğini ele aldı.

Moskova, bir aydan uzun bir süre önce Putin'in Bali'deki zirveye katılacağını doğruladı, ancak orada bizzat mı yoksa video bağlantısıyla mı olacağının henüz net olmadığını söyledi.