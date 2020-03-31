Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, COVID-19'la mücadele ve virüsün ekonomiye yansımasını hafifletmek amacıyla 405,1 trilyon rupiah (yaklaşık 25 milyar dolar) ilave bütçe ayrıldığını açıkladı.

Tüm bölgelere mali destek sağlanacağını belirten Widodo, COVID-19’un ülke ekonomisine ve finansal sisteme etkisini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

Salgının giderek artması üzerine ülke genelinde "kamu sağlığı acil durum" ilan ettiklerini de aktaran Widodo, mevcut durum nedeniyle bölgesel idarelere "merkez hükümetin uygulamalarını takip etme" çağrısı yaptı.

30 bin mahkum serbest bırakılacak

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Sözcüsü Bambang Wiyono, çocuk mahkumlar dahil gerekli koşulları sağlayan yaklaşık 30 bin hükümlünün şartlı serbest bırakılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, tüm yabancıların ülkeye giriş ve transit geçişlerinin geçici süreyle yasaklanması kararı aldıklarını duyurdu.

Marsudi, diplomatik pasaport sahibi, oturum ve çalışma izni bulunan yabancıların ise bu yasaktan muaf olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, 34 eyaletten 31’inde virüsün görüldüğü Endonezya'da vaka sayısının bin 528’e, can kaybı sayısının 136’ya yükseldiğini bildirdi.