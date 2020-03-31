COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 801 bin 61'e ulaştı.

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 164 bin 359 vakayla ABD olurken; onu 101 bin 739 vakayla İtalya ve 94 bin 417 vakayla İspanya takip etti.

Vaka sayıları 10 bini geçen ülkeler ise şunlar:

Çin 81 bin 518 vaka, Almanya 67 bin 51 vaka, İran 44 bin 605 vaka, Fransa 44 bin 550 vaka, İngiltere 22 bin 141 vaka, İsviçre 16 bin 176 vaka, Belçika 12 bin 775 vaka, Hollanda 11 bin 750 vaka, Türkiye 10 bin 827 vaka.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 38 bin 748 kişi hayatını kaybetti.