Endonezya "altın vize" programını başlatacak

Asia News Network'ün haberine göre, Turizm Bakanı Sandiaga Uno, "altın vize" programının daha fazla yabancı işçi ve yatırımcıyı ülkeye çekme konusunda çığır açabileceğini söyledi.

Ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında yabancılara 10 yıla kadar oturma izni verilebileceğini belirten Uno, teknik detayların henüz netleşmediğini anlattı.

Uno, "Altın vize, dijitalleşme, sağlık, araştırma ve teknoloji alanlarında kaliteli yetenekleri çekmek için yakında başlatacağımız yeni bir program. Bu program, dijital göçebeler ve girişimciler gibi daha fazla yabancıyı yatırım yapmak için ülkeye çekerek çığır açacak" dedi.

Endonezya, yılbaşında "ikinci ev" vize programını yürürlüğe koymuştu.

İkinci ev vize programı, yabancılara vizelerinin olması ve Endonezya'daki banka hesaplarında yaklaşık 130 bin dolar bulundurduklarını veya lüks mülkiyetlerinin olduğunu kanıtlamaları durumunda 10 yıla kadar oturum izni başvurusu yapma imkanı veriyor.