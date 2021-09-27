Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
EMA Moderna'nın 3. doz aşı başvurusunu inceliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi EMA, Moderna firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşının üçüncü dozunun uygulanması için yaptığı başvuruyu incelemeye başladı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'ndan yapılan açıklamada, Moderna'nın COVID-19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirdiği aşının 12 yaşından büyüklere ‘hatırlatma dozu’ olarak üçüncü kez uygulanması konusunda başvuru yaptığı, başvurunun incelemeye alındığı açıklandı.
‘Spikevax’ adlı aşının hatırlatma dozunun ikinci dozdan en az 6 ay sonra uygulanması öngörülüyor. Hatırlatma dozu, bağışıklık sistemindeki korumanın azalmasına karşılık yapılabiliyor.
Comirnaty de değerlendiriliyor
EMA, daha öhce de Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ‘Comirnaty’ adlı aşının üçüncü dozunun kullanımıyla ilgili değerlendirmeye başladığını açıklamıştı. Değerlendirme sonucunun ekim başında duyurulabileceği belirtiliyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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