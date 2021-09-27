Azerbaycan'daki Türk iş adamları kuruluşu, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB)’nin Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycanlı milletvekili Ramil Hasan, 'Tek millet, tek yürek' girişimini başlattı. Bu çerçevede 25 şehit çocuğu için Sivas Üniversitesi’nde eğitim olanağı sağlandı.

2’nci Karabağ Savaşı şehitlerinin çocuklarının üniversite, barınma ve diğer masrafları TÜİB tarafından karşılanacak.

Yaklaşık 200 öğrenci Tükiye’ye gönderilecek

Türkiye’ye eğitime gönderilen şehit çocukları için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. "Tek millet, tek yürek" girişimi kapsamında yaklaşık 2 bin şehit ailesi ile görüşülürken 200'e yakın öğrencinin eğitim için Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor.

Öğrencilere sadece Türkiye'ye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gönderilerek destek verilecek.