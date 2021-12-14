Musk, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu ve tweet attı; “SpaceX, atmosferdeki CO2'yi alıp roket yakıtına dönüştürmek için bir program başlatıyor. İlgileniyorsanız lütfen katılın… Mars için de önemli olacak.”

Musk'ın tamamen yeniden kullanılabilir Starship araçları, Mars'ı keşfetmek amacıyla inşa ediliyor.

Milyarder, geçen yıl SpaceX'in ilk insansız görevini 2022'de Mars'a göndermeye çalışacağını, ilk insanlı görevi ise 2026'da ya da şansları yaver giderse 2024'te yapacaklarını söyledi.

SpaceX'e göre, Starship, uzay aracı yörüngeye girerken Dünya'ya dönen bir güçlendirici roket tarafından sevk edilecek.

Yörüngede, Starship bir yakıt gemisi ile yakıt ikmali yapacak ve daha sonra altı aylık bir yolculukta Mars'a doğru ilerlerleyip Dünya'ya geri dönecek.

Şirket, Mars'ta gemilere yeniden kullanılmak üzere “yerel kaynaklar” kullanılarak yakıt ikmali yapılacağını iddia ediyor.