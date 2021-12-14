ABD'de aşıyı reddeden 27 asker ordudan atıldı
ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 27 askerin koronavirüs aşısını reddettiği için görevine son verildiği açıklandı. Askerler, Biden'ın aşı zorunluluğu yasası nedeniyle işine son verilen ilk askerler oldu.
Hava Kuvvetleri sözcüsü Ann Stefanek, aşı olabilecekleri son tarihi kaçırdığı için kuvvetten terhis edilen 27 havacının “daha genç, daha düşük rütbeli personel” olduğunu ve ilk askerlik dönemlerini hizmet ettiklerini söyledi.
ABD ordusunda görevden dini ve tıbbi muafiyet talep eden diğerlerinin aksine, görevden alınan havacıların herhangi bir muafiyet talep etmediğini iddia etti.
Tahliye gerekçeleri resmi olarak emre itaatsizlikti, resmi gerekçenin kullanılıp kullanılmasığına dair bir açıklama yapılmadı.
Raporlar, 40 bine kadar ABD askeri personelinin COVID-19'a karşı aşılamayı reddettiğini veya muafiyet istediğini gösteriyor.
Bu birliklerin kabaca yüzde 3'üne denk geliyor.
New York Times'a göre, tıbbi nedenlerle ordudan ayrılanlar da dahil olmak üzere bazı muafiyetler verilmiş olsa da, dini gerekçeyle bir muafiyet isteyenlerin taleplerinin şu ana kadar reddedildiği görüldü.
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