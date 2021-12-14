Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yüklenmeye devam ediyor.

Trump, Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini söyledi.

Sözde Orta Doğu Barış Planı'nın bu yüzden işe yaramadığını iddia etti.

"Abbas barışı daha çok istiyor"

ABD merkezli Axios muhabiri Barak Ravid, Trump ile yakında yayımlanacak kitabı için yaptığı röportajın bir kısmını yayımladı.

Yayımlanan bölümde Trump, göreve başladıktan kısa süre sonra barışın önündeki engelin Netanyahu olduğunu fark ettiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, barışı, Netanyahu'dan daha çok istediğini düşündüğünü söyledi.

Trump, "Netanyahu ile birkaç dakika konuştuktan sonra, sözünü kestim ve 'Sen anlaşmak istemiyorsun değil mi?' dedim. O da kem küm etti" dedi.

Sadakatsizlikle suçlamıştı

Ravid, 10 Aralık Cuma günü de röportajından başka bir kısmı yayımlamıştı.

Trump yayımlanan bölümde, Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.

O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

