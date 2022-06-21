SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 25 Nisan itibarıyla Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı.

Bugün yapılan açıklamaya göre, Elon Musk'ın Twitter'ı devralması, Twitter yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Geçen hafta çalışanlarla ilk toplantıyı yapmıştı

Musk geçtiğimiz hafta, Twitter'ın çalışanlarıyla ilk defa sanal ortamda bir araya gelerek soruları cevaplamıştı.

Elon Musk,"Twitter'ın gerçekliğin doğasını daha iyi anladığımız, uzun ömürlü bir medeniyete katkıda bulunmasını istiyorum." demişti.

ABD'li iş insanı Musk, Twitter'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Leslie Berland tarafından yönetilen sohbette, sosyal medya platformunun üye sayısını, mevcut sayısının yaklaşık 4 katı olan 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğine değinmişti.

Twitter'ın Musk'a satılma süreci

İş insanı Elon Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesi durumunda, daha önce varılan anlaşma gereği 1 milyar dolar ödemek zorunda kalacak.