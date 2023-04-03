Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 23:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi
Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan çılgın bir hamle daha geldi. Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.
Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da, gündem olacak bir değişikliğe imza attı. Musk, Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.
Logonun Twitter anasayfasında görüntülenmeye başlamasının ardından Dogecoin'da büyük bir artış yaşandı, yüzde 30'un üzerinde değer kazandı.
Resmi açıklama gelmedi
Değişikliğin ardından şirketten resmi açıklama yapılmazken, Elon Musk attığı tweetle merak uyandırdı.
Tweetdeki karikatürde Shiba cinsi köpek otomobil sürerken yakalandığı polise ehliyetini veriyor. Ehliyetteki mavi kuş fotoğrafı için "O eski fotoğraf' diyor.
April 3, 2023
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