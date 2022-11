"Halk konuştu. Af önümüzdeki hafta başlıyor”

Elon Musk, sosyal medya sitesi Twitter'da, hesabı çeşitli sebeplerden askıya alınan kullanıcıların ne zaman geri dönebileceğini bu sözlerle duyurdu.

Şükran Günü'nde paylaştığı mesajda Musk, " Halkın sesi Tanrı'nın sesidir" anlamına gelen Latince bir ifade olan "Vox Populi, Vox Dei" ifadesini de kullandı.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?