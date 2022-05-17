Uzay yolculuğu, otonom sürüş, elektrikli ulaşım ve yapay zeka....

Son olarak da dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter.

Dünyanın geleceğini tanımlayabilecek ve tasarlayabilecek birçok işletme, Elon Musk'ın yönetiminde.

250 milyar doları geçen net servet değeriyle Elon Musk, küresel piyasaları etkileme yeteneğine de sahip.

Peki tüm bu güç, Elon Musk'ı dünyanın en güçlü insanına mı çevirdi?

ABD medyasına göre, cevap "evet"...

"Bir parmak şıklatmasıyla piyasaların yönü değişiyor"

Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayın yapan 98 yıllık Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” olarak belirlendi.

Derginin üst düzey yöneticisi ve Baş Editörü Edward Felsenthal ise Musk'a dair şunları söylüyor:

“Yılın kişisi, bir etkinin işaretidir. Hem dünya üzerinde hem de dünya dışında Elon Musk kadar etkisi olan çok az insan vardır. Musk, sadece dünyanın en zengin insanı olarak değil, toplumlara büyük değişiklikler getiren bir kişi olarak ortaya çıkmıştır.

Dünyanın en zengin insanının kendine ait bir evi yok ve son dönemde mirasını satıyor. Uzaya uydular götürüyor. Kendi ürettiği, benzin kullanmayan ve neredeyse sürücüye ihtiyaç duymayan arabayı kullanıyor. Bir parmak şıklatmasıyla piyasaların yönü değişiyor."

Wall Street'in gözleri Elon Musk'ın üzerinde

Eylül ayında SpaceX, dört sivili uzaya gönderdi. Ekim ayında araç kiralama devi Hertz, 100 bin adet Tesla almayı planladığını açıkladı.

Musk, hisselerinde de büyük bir artış yaşayarak dünyanın en zengin adamı unvanını 100 milyar dolarlık farkla ele geçirdi.

Elon Musk bunun yanı sıra dünya borsalarını ve kripto para borsasını da etkileyen ana faktörlerden biri haline dönüştü.

Bloomberg yazarı Matt Levine’e göre dünyanın en büyük borsa merkezi olan Wall Street, artık Elon Musk’ın bir sözüne bakar oldu.

Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, OpenAI ve Zip2 gibi şirketleriyle bilinen Elon Musk, bugüne kadar uzay teknolojilerinde bir devrim yarattı.

Elektrikli otomobil üretimine öncülük etti, geleceğe dair Mars’ta yaşam gibi birçok planını ortaya koydu.

Büyük başarılara imza atan 50 yaşındaki Musk, Nisan ayında uzay şirketi SpaceX, ABD’li astronotları Ay’a indirmek için özel bir anlaşma sağlamayı başardı.

2016 yılında dünyanın en güçlü 21’inci insanı seçilmişti

Musk, 2016 yılında, serveti henüz 11,5 milyar dolarken, Forbes tarafından dünyanın en güçlü 21’inci insanı olarak seçilmişti.

Listede, “dünyada ve uzayda ulaşımı yeniden tanımlamaya çalışıyor" ifadeleriyle yer almıştı.

Aradan geçen 6 yılda 11.5 milyar dolarlık servetini 250 milyar doların üzerine çıkaran Musk, Fobes listesinde de en üst sıraya yerleşti.

Musk hangi sektörlere yön veriyor?

ABD’li milyarder, küresel ekonominin geleceğini tanımlayabilecek, sosyal medya, uzay yolculuğu, otonom sürüş, elektrikli ulaşım ve yapay zeka gibi geniş kapsamlı endüstriler üzerinde neredeyse hiç kimsenin olamadığı kadar etkili.

Musk'ın birçok tutkusu arasında, insanların A noktasından B noktasına gitme şeklini temelden değiştirmek ve aynı zamanda tamamen yeni B noktası olasılıkları yaratmak var.

Bu B noktası da Musk’ı yakından takip eden insanların bildiği üzere Kızıl Gezegen Mars.

Önce Ay’a daha sonra Mars’a gidiş şekli ise şirketi SpaceX ile değişiyor.

Elon Musk SpaceX ile ilk trilyoner olabilir



Şimdiye kadar, özel olarak tuttuğu SpaceX, astronotları Ay’a götürmek için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir NASA sözleşmesi imzaladı ve Jeff Bezos'un Blue Origin'ini geride bıraktı.

SpaceX'in şimdiye kadarki mühendislik başarıları, akıl almaz olmasa da dikkate değer.

Şirket şimdi düzenli olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna mürettebat gönderiyor ve Ağustos ayında tamamen turist bir mürettebatı yörüngeye fırlatan ilk şirket oldu.

SpaceX'in birden fazla yönden daha kat etmesi gereken uzun bir yol var, ancak Musk, şirketi ABD havacılık endüstrisinin güvenilir bir armatürüne dönüşmeyi başardı.

Bir Morgan Stanley analisti, SpaceX'in Tesla'yı geçerek, Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapmasına yardımcı olabileceğini iddia etti.

Tesla ile de Musk'ın daha fütüristik bir yakın geleceğe yönelik planları sergileniyor.

Musk'ın 2008'de devraldığı şirket, kalabalık bir ABD otomobil pazarına girdi ve şirketi trilyon dolarlık küresel bir kuruluş haline getirmeyi başardı.

Şimdi Tesla, piyasa değerine göre açık ara dünyanın en değerli otomobil üreticisi.

Şirketin ürettiği araçlar, tamamen otonom olmaktan uzak olsa da Musk, bu vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için çabalarını sürdürüyor.

Şehir ulaşımına Musk etkisi



Elon Musk insanları Mars’a ya da Ay’a ulaştırmanın yanı sıra, evlerine ya da işlerine ulaştırma konusunda da çalışmalara imza attığı.

Bu projenin hayata geçmeye en yakın olanı elbette Boring Company şirketiyle geliştirdiği Hyperloop projesi.

Proje şehir içinde saatte 240 kilometreye ulaşmayı planlıyor.

İlk test sırasında bir Tesla Model X, tünelin bir ucundan diğer ucuna gaz pedalına bile dokunmadan ulaştırılmıştı.

İnsanların şehir içinde belirli bir noktadan diğer bir noktaya trafiğe takılmadan hızlı bir şekilde gitmesini sağlayan sistemin en önemli özelliği bunu metro yerine araçlarıyla yapıyor olmaları.

Elon Musk çalışmalarını sürdürse de projenin daha uzun süre alacağı belirtiliyor.

İnsan beynine ulaşma çabaları



Elon Musk uzay ve ulaşım teknolojilerinin yanı sıra insan beynine ulaşmayı ve bu yolla bazı hastalıkları engellemeyi de hedefliyor.

ABD'li milyarderin nöroteknoloji firması Neurolink, beyin çipinin insan deneylerine çoktan başladı.

İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.

İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.

Son adım sosyal medya



Dünyanın en önemli sosyal medya mecralarından biri olan Twitter'da yatırımcı olan Musk’on son adımı ise şirketin tamamını alması oldu.

Uzmanlara göre, hisse için 43 milyar dolar teklif veren Musk'ın Twitter’da tam söz sahibi olma konusundaki ısrarı ise, yeni nesil medyayı gelecek adına biçimlendirme arzusu.

1.3 milyar kullanıcısı bulunan Twitter’ın yalnızca 330 milyonu aktif. Kullanıcıların profilleri ise işletmeler, siyasetçiler, sanatçılar ve topluma mal olmuş diğer birçok isimden oluşuyor.

Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye ve dünyaya Twitter üzerinden seslenmesi, platformun siyaset dünyası üzerindeki etkisini özetler nitelikte.

Zira, Musk’ın da Twitter’da ilk yaptığı hamlelerden biri de Trump’ın yasağını kaldırmayı planlamak oldu.

Ardından Twitter’ı bazı özel işletmeler için ücretli kullanıma dönüştürme planlarını paylaştı.

Musk'ın Twitter iştahının arkasında ne var?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Twitter'ın arama algoritmasının diğer sosyal medya platformlarından çok daha kullanışlı olmasını sağladığını ve istenilen kişilerle kolayca bağlantı kurulması açısıdan en çok tercih edilen platform olduğunu anlatıyor.

“Twitter, diğer tüm sosyal medya mecralarından daha hızlı viral haberler yapmayı sağladığından sıklıkla tercih edilmekte, herkesin 280 karakterlik bir mesajı tweetleyebildiği ve aynı ilgi alanına sahip başka birini veya herhangi birini takip edebildiği bir platform.

Twitter, temel olarak bilgilendirici ve kısa bilgi parçacıkları paylaşmak içindir, diğer mecralarda bu durum oldukça farklı. Twitter satın alma davranışı, dil, ilgi alanı ve takipçiler dahil olmak üzere hedefleme yetenekleri sunmakta, bu durum ölçümlemeyi diğer mecralara oranla daha kolay bir hale getiriyor.”

“Twitter’ı ekonomik çıkarlarını şekillendirmek için kullanabileceği açık”

Elon Musk ise önce yüzde 9,2’lik hissesini aldığı Twitter’ın şimdi tamamını istiyor. Kırık, bu tutumun arkasında platformun sağladığı etkileşim avantajlarının yanı sıra Twitter’da yapmak istediği radikal değişikliklerin de olabileceğini söylüyor.

Şu anda Twitter’ın en büyük tek hissedarı olan Musk'ın Twitter'a odaklanması, platformun işleyişini ve kullanıcılarını yönetme şeklini etkileme çabaları, şirketin kamuya açık söylem için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Kırık, kitleleri yönlendirme ve manipüle etme adına Twitter’ın taşıdığı rolün bu açıdan son derece önemli olduğunun da altını çiziyor.

“Hatırlanacağı üzere, Twitter, özellikle ABD'de siyaseti şekillendirmede çok büyük bir role sahip olmuştu. Zira ABD eski başkanı Trump, başkanlığının sonuna kadar söylemlerini Twitter üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı. Musk'ın platformu kendi işi ve ekonomik çıkarlarını şekillendirmek için kullanabileceği açık. Zira Musk söylemlerini Twitter’dan gerçekleştiriyor, yapmış olduğu açıklamalarla tüm dünyada ses getiriyor. Elon Musk geçmişte Twitter’ı özgürlükler açısından ciddi anlamda eleştirmişti. Bu isteğin altında Elon Musk’ın Twitter’da köklü bir revizyon oluşturma çabası olarak da nitelendirilebilir.”