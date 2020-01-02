Dünya
Elini bırakmayan kadına tepki gösteren Papa Francis'ten özür02 Ocak 2020 Perşembe 04:27 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 04:39
Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki gösteren ve sinirlenen Papa Francis, tepkisi için özür diledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda, Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu.
Ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu.
Kameralara yansıyan görüntülerde oldukça sinirli olduğu gözlenen Papa, daha sonra düzenlenen ayinde o tepkisi için özür diledi:
"Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz. Ben de kaybettim. Kötü örnek olduğum için özür dilerim."
Kaynak: TRT Haber
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