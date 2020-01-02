Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda, Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu.

Ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu.

Kameralara yansıyan görüntülerde oldukça sinirli olduğu gözlenen Papa, daha sonra düzenlenen ayinde o tepkisi için özür diledi:

"Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz. Ben de kaybettim. Kötü örnek olduğum için özür dilerim."

Kaynak: TRT Haber