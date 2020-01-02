Hamas'ın açıklamasında, kesinti kararı İsrail korsanlığı olarak tanımlandı.

Kararın, Filistin meselesinin en önemli unsurlarından biri olan tutuklulara karşı Siyonist savaşının devam ettiğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Karara karşı koymak için tüm Filistinli gruplara ortak hareket etme çağrısı yapıldı.

İsrail'in vergi kesintisi kararı

İsrail, 29 Aralık'ta, Filistin yönetimi için ayrılan paralardan, yıllık 43 milyon dolar kesinti yapılmasına karar vermişti.

İsrail'in kararının altında yatan sebep olarak Filistin yönetiminin şehit ve tutuklu yakınları için ödenek ayırması gösteriliyor.

İsrail 17 Şubat'ta da, vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık yaklaşık 144 milyon dolar tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Kaynak: TRT Haber