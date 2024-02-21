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Dünya
AA 21.02.2024 06:00

El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin partisi Kongre'de çoğunluğu kazandı

El Salvador'da devlet başkanlığı ve genel seçimlerin tamamlanmasının ardından Kongre'deki sandalye dağılımında Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin partisi çoğunluğu elde etti.

El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin partisi Kongre'de çoğunluğu kazandı

El Salvador Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), Bukele'nin Yeni Fikirler Partisinin, Kongre'deki 60 sandalyeden 54'ünü kazandığını duyurdu.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partisi (FLMN ve ARENA) ise ikişer sandalye kazanırken Hristiyan Demokrat Parti ile VAMOS birer sandalye elde etti.

Bukele tarafından kurulan ve kuzeni Xavi Zablah Bukele'nin yönettiği Yeni Fikirler Partisi, Kongre'de mutlak çoğunluğa erişerek bütçe, uluslararası kredilerin onaylanması, olağanüstü hal ilanı, başsavcı ve Yüksek Adalet Divanı üyelerini atamak gibi kapsamlı yetkileri eline aldı.

TSE, 4 Şubat'taki devlet başkanı seçiminde kullanılan oyların yüzde 70'inin sayıldığını, mevcut Devlet Başkanı Bukele'nin oyların yüzde 83'üne yakınını aldığını duyurmuştu.

Bukele, adaylığı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti

Partisinin kendisini aday göstermesinin ardından Eylül 2023'te ikinci 5 yıllık dönemi için yarışacağını duyuran Bukele, ikinci kez devlet başkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Ancak Meclis, anayasal tartışmalara rağmen Devlet Başkanı Bukele'nin tekrar aday olması için izne ayrılmasını kabul etmişti.

Muhalefeti sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerini öne çıkarmıştı.

Bukele, seçim kampanyasında sıklıkla, dünyada en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da devlet başkanlığı yarışını kazanmaması durumunda "çetelere karşı savaşın riske atılacağını" savunmuştu.

İlk dönem devlet başkanlığına oyların yüzde 53'ünü alarak Şubat 2019'da seçilen 42 yaşındaki Bukele, 1 Haziran 2019'da göreve başladığından bu yana popüler bir lider oldu.

Ülkede suç oranının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal ilan eden ve bu kararı sonraki her ay yineleyen Bukele, insan hakları örgütlerince eleştirilmesine rağmen çetelere karşı yürüttüğü savaş nedeniyle halkının desteğini alıyor.

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