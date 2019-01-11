Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times için kaleme aldığı makalede Suriye Barış Planını "Suriye toprakları halk tarafından seçimle belirlenen yerel meclisler tarafından idare edilecektir. Terörle bağlantısı olmayan herkes yerel yönetimlerde kendi toplumunu temsil etme hakkına sahip olacaktır." sözleriyle açıklamıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab, Mahalli Meclis tarafından yönetiliyor. Harekat sonrası oluşturulan mecliste, bölgelerden seçilen 16 üye var.

El Bab Mahalli Meclis Başkanı Cemal El Osman, meclisin 12 ofisten meydana geldiğini ve ziraat, sağlık, spor gibi pek çok alanda hizmet yürüttüğünü söyledi.

Düzenli aralıklarla toplanan El Bab Mahalli Meclisi bölge halkının sorunlarını tartışıyor, çözüm bulmaya çalışıyor.

"Türkiye'nin katkılarını gelecek nesile aktaracağız"

Meclise en büyük desteğin, Türkiye'den verildiğini söyleyen Meclis Başkanı Osman, "Buranın yeniden inşa edilmesinde Türkiye’nin önemli katkılarını gördük. Bu katkıları sadece şu an yaşayanlara değil gelecek nesillere de öğreteceğiz." dedi.

Osman, Türkiye'ye minnettar olduklarını, kendileri için şehit olan Mehmetçiğin emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Osman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadece buraya değil Türkiye’de yaşayan Suriyelilere de yaptığı fedakarlık için teşekkür ederim. Burada büyük emeği olan Gaziantep Valisi Davut Gül’e ve Yardımcısı Şenol Esmer de teşekkür ederiz." diye konuştu.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Özden Ayvaz