Ekvador'da şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

CNN'nin haberine göre, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerdeki gelişmeleri ve şiddetle mücadele yöntemlerini konuşmak için yerel yetkililer ve Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı.

Hükümet tarafından Manabi ve Los Rios eyaletlerinin yanı sıra Duran bölgesinde ilan edilen ve 60 gün boyunca devam edecek olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ulusal Cezaevleri Ajansından (SNAI) yapılan açıklamada, 90'dan fazla gardiyanın, beş farklı hapishanede mahkumlar tarafından rehin tutulduğu belirtilerek son günlerde mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Belediye başkanı, uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü

İçişleri Bakanı Juan Zapata, Manabi eyaletinde bulunan Manta şehrinin Belediye Başkanı Agustin Intriago'nun, 23 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yetkililer, söz konusu saldırıda yaralanan bir kadının da öldüğünü kaydetmişti.

Lasso, Twitter'da yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak "suçun sorumlularının bulunup adalete teslim edilmesi için gerekli kaynakları harekete geçirme talimatı verdiğini" ifade etmişti.

Ülkenin önemli limanlarından biri olan Manta, son yıllarda uluslararası suç örgütleri ve uyuşturucu kartellerinin limandaki kontrolü ele geçirmek için yaşanan çatışmalara ve uyuşturucu kaçakçılığı olaylarına sahne oluyor.

Ülke, şiddet olaylarının gölgesinde seçime gidiyor

Pek çok bölgesinde şiddet olayları devam eden Ekvador, bir yandan ise gelecek ay yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor.

Mevcut Devlet Başkanı Lasso, mayıs ayında mecliste yapılan azil oylamasının ardından Kongreyi feshetmiş ve 20 Ağustos'ta erken seçim yapılmasının önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar, Intriago'ya yönelik saldırıyı kınayarak ülkedeki güvenlik krizini çözme sözü verdi.