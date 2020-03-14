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Ekvador'da koronavirüsten ilk ölüm
Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı da 23'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen ilk hastanın ölümü, başkent Quito'da basın toplantısı düzenleyen Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno tarafından duyuruldu.
Andramuno ayrıca 3 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador’daki Kovid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.
Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölen 70 yaşındaki kadın, birkaç hafta önce İspanya’dan ülkesine dönmüş, 29 Şubat’ta yapılan kontrolde Kovid-19 taşıdığı tespit edilmişti.
Etiketler: Ekvador koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 05:00
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