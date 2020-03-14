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Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Nijerya'da bir köye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı bir köye silahlı çeteler tarafından baskın düzenlendi, evler kundaklandı.
Silahlı saldırıda köydeki 11 yerel güvenlik mensubu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırının ardından yüzlerce kişi güvenlik nedeniyle evlerini terk etti.
Eyalet, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Etiketler: nijerya silahlı saldırı kabile çatışmalarıSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 04:11
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