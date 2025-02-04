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Dünya
AA 04.02.2025 07:39

Ekvador'da annesi saldırıda öldürülen 9 aylık bebek yolda emeklerden bulundu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, annesi silahlı saldırıda öldürülen 9 aylık bebek, ıssız bir yolda emeklerken oradan geçen bir kişi tarafından tesadüfen fark edildi.

Ekvador'da annesi saldırıda öldürülen 9 aylık bebek yolda emeklerden bulundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulusal basında çıkan habere göre, Santa Elena eyaletine bağlı Atahualpa ve Ancon Mahallesi'nde bir kişi, trafiğin seyrek olduğu bir yolda emekleyen 9 aylık bebek buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ekvador Ulusal Polisi'ne bağlı operasyonel birimler, yakınlarda bulunan cesedin bebeğin annesine ait olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından 9 aylık bebeğin annesi 28 yaşındaki Rosa Yanina Vargas’ın silahla öldürüldüğü teyit edildi.

Polisin değerlendirmesine göre, Vargas, saldırganlar tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutuldu.

Bebek, hastanedeki kontrollerinin ardından anneannesine teslim edildi. Bebeğin babasının ise birkaç ay önce hastalıktan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıldan bu yana şiddet olaylarıyla boğuşan Ekvador'da, yılbaşından bu yana 700 kişi cinayete kurban gitti.

Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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